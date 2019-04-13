О жестких ограничениях в питании Аллы Пугачевой журналистам рассказала ее знакомая актриса Юлия Проскурякова. По словам последней, у Примадонны огромная сила воли.

О жестких ограничениях в питании Аллы Пугачевой журналистам рассказала ее знакомая актриса Юлия Проскурякова. По словам последней, у Примадонны огромная сила воли.периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы. Об этом в эфире программы "Секрет на миллион" рассказала актриса Юлия Проскурякова, которая познакомилась с Аллой Пугачевой в 2010 году, на юбилее Игоря Николаева.После того, как певица стала почетным гостем на свадьбе своего коллеги-композитора, артисты начали дружить семьями. Юлия восхитилась силой волей Примадонны. По ее словам, Пугачева может приготовить все, что угодно, но при этом ничего не есть сама.К примеру, когда молодая жена Николаева была беременна, Примадонна, бывало, старалась накормить ее самыми вкусными блюдами, вспоминает Проскурякова. По ее словам, приготовить может и омлет, и любимую шурпу, с удовольствием жарит шашлыки."У нее такая сила воли! Она почти ничего не ест, разве что огурцы. Ей даже говорили: "Алла Борисовна, надо что-то поесть". Отвечает: "Мне нельзя", – рассказала актриса.Но самым хозяйственным в семье Примадонны, по мнению Юлии, является Максим Галкин. Пародист может сделать буквально все: от смены перегоревшей лампочки до серьезных ремонтных работ в замке в деревне Грязь.Поклонники ждут большого сольного концерта Примадонны, который она даст в Кремле в честь своего 70-летия. Как ранее стало известно, день рождения певица отметит целых три раза. Отпразднует дома с родными, примет поздравления от поклонников на своем выступлении, а затем с многочисленными друзьями отправится в элитный ресторан на Рублевке, где уже забронированы места для 150 гостей. Эта вечеринка обойдется примерно в миллион рублей.