Очевидцы сняли на видео инцидент, произошедший во время работ в доке, расположенном в провинции Стамбул, где в пятницу произошло обрушение кранов. Впечатляющие кадры были сделаны сотрудниками судоремонтной верфи и экипажами судов.

В Сети опубликованы кадры, сделанные очевидцами в доке в Тузле – районе, расположенном в турецкой провинции Стамбул, где в минувшую пятницу, 12 апреля, произошло ЧП.Как сообщают местные СМИ, по неустановленной пока причине, при проведении судоремонтных работ не выдержали крепления кранов.Многотонные металлическое конструкции покатились по направляющим и рухнули в док и в воду.Невзирая на масштабность инцидента, пострадал только один человек, получивший травму ноги.Специалистам предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента и определить размер ущерба, нанесенного инфраструктуре дока.