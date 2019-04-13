Президент Палестины Махмуд Аббас привел к присяге новое правительство. Палестинский кабинет министров возглавил его соратник по правящему движению ФАТХ Мухаммед Штайя.

Президент Палестины Махмуд Аббас привел к присяге новое правительство. Палестинский кабинет министров возглавил его соратник по правящему движению ФАТХ Мухаммед Штайя.В новое правительство вошли пока 22 человека. Еще не назначены министры внутренних дел и религиозных вопросов. Власть нового кабинета распространяется лишь на Западный берег реки Иордан.Правящее в секторе Газа движение ХАМАС назвало новое правительство "сепаратистским" и заявило, что ему "не хватает конституционной легитимности". В распространенном по этому поводу ХАМАС заявлении отмечается, что ФАТХ своими действиями продолжает "политику односторонних шагов, усугубляя раскол, в ущерб интересам палестинского народа и единства".Во главе правительства Палестинской национальной администрации Штайя сменил беспартийного Рами Хамдаллу, напоминает РИА Новости.