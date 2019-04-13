В Париже в субботу, 13 апреля, проходит очередная, 22-я по счету, акция протеста желтых жилетов. Днем между манифестантами и полицейскими произошли столкновения, для разгона агрессивно настроенных людей сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

В Париже в субботу, 13 апреля, проходит очередная, 22-я по счету, акция протеста "желтых жилетов". Днем между манифестантами и полицейскими произошли столкновения, для разгона агрессивно настроенных людей сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.Протестующие собрались на площади Республики. Группа демонстрантов, лица которых были закрыты масками, стала бросать в сторону полиции петарды и бутылки. Несколько человек начали колотить по выставленным полицейским щитам. Правоохранители в ответ бросили в толпу несколько гранат со слезоточивым газом. После этого на площадь были стянуты дополнительные силы правопорядка.Столкновения в ходе акций протеста произошли также в Тулузе, власти которой распорядились запретить демонстрацию в центре города, пишет ТАСС.