Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник Седов. Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи."Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", — заявила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара.Ранее по той же причине паруснику не выдали разрешение на вход в территориальные воды Эстонии. Посольство России в Эстонии расценило этот запрет как "недружественный акт эстонских властей", сообщает ТАСС.Барк "Седов" вышел в учебный рейс 6 апреля из порта города Светлый под Калининградом. На его борту находятся 112 курсантов морских учебных заведений Росрыболовства. Завершится рейс 2 мая в порту Калининграда.