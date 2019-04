Израильская авиация атаковала цели на территории Сирии в ночь на субботу.

Израильская авиация атаковала цели на территории Сирии в ночь на субботу. При взрывах боеголовок ранены три сирийца и разрушены несколько строений, пишет РИА Новости.В Twitter опубликованы записи противодействия сирийской ПВО ракетному удару по провинции Хама.Syrian Air Defense shutting down one of the "Israeli" air missiles over #Mussyaf in #Hama CS.#Syria #SAA #SyrianArmy #SyrianArabArmy pic.twitter.com/eOlwDYCUjU— Sohayb Masri (@Sohayb_Masri1) 13 апреля 2019 г.Ранее ЦАХАЛ неоднократно бомбила территорию Сирии. Израиль заявляет, что таким образом противостоит военному присутствию Ирана на сирийской территории.