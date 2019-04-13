Накануне второго тура выборов президента Украины СМИ узнали имена, под которыми тайно выезжает за пределы страны семья Петра Порошенко. Дублирующие документы готовила для них СБУ. Приводится восемь имен и фамилий – по числу взрослых членов семьи пока действующего президента Украины и няни малышей.

Накануне второго тура выборов президента Украины журналисты узнали имена, под которыми тайно выезжает за пределы страны семья Петра Порошенко.Как пишет Страна.ua, "дублирующие" документы готовила для них СБУ. Издание приводит восемь имен и фамилий – по числу взрослых членов семьи пока действующего президента Украины и няни малышей.Путешествуют они, по сведениям журналистов, под именами: Вера Лазарева, Виталий Кокорин, Иван Дехтерев, Александр Сыщиков, Евгения Сафонова, Ольга Герасименко, Елена Сенченко и Катерина Боева.При этом как следует из списка перелетов Петра Порошенко по личным вопросам, за последние два года он трижды отдыхал на Мальдивах и в Испании, а также летал во Францию и Норвегию.По факту незаконного использования сотрудниками СБУ, госохраны и некоторых других ведомств служебного положения при изготовлении для Порошенко и его семьи поддельных документов для выезда за границу, а также содействия им в незаконном пересечении государственной границы, Печерские суд Киева обязал Генпрокуратуру провести соответствующее расследование, передает РИА Новости.