В Тюмени возбуждено уголовное дело после ликвидации в одном из частных домов на территории города двух вооруженных боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России). Боевиков, заблокированных в одном из частных домов на улице Амурская, ликвидировали в ночь на 13 апреля.

В Тюмени возбуждено уголовное дело после ликвидации в одном из частных домов на территории города двух вооруженных боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России). Боевиков, заблокированных в одном из частных домов на улице Амурская, ликвидировали в ночь на 13 апреля.Дело возбуждено следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.В доме, где скрывались злоумышленники, обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств, сообщает региональное Следственное управление СКР. Проведены осмотры мест происшествия, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинских, молекулярно-генетических и пожарно-технической.Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.Тем временем губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Instagram выразил признательность сотрудникам всех спецслужб, участвовавших в операции по ликвидации боевиков. Эти люди готовили в Тюмени теракт, отметил губернатор, однако спецслужбы сработали как один механизм: район в кратчайшие сроки был блокирован, силовики в течение всей операции полностью контролировали ситуацию. Им удалось сделать самое главное: не пострадал никто из людей, отметил Моор.В месте проведения операции также работали сотрудники МЧС, тюменские врачи, подразделения правительства области и администрации города, добавил он. Вместе с силовиками они очень быстро и организовано провели эвакуацию более ста жителей близлежащего района, переместив их в безопасное и тщательно охраняемое место, обеспечив всем необходимым.Особую благодарность за терпение и спокойствие губернатор выразил жителям района, в котором проводилась спецоперация, и всего города.