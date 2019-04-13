Польша вслед за Эстонией запретила российскому паруснику Седов заходить в свои территориальные воды. Причина - на борту находятся курсанты из Крыма. Незадолго до этого легендарный парусник без проблем причаливал во многих европейских портах, где команду принимали по всем правилам гостеприимства.

Польша вслед за Эстонией запретила российскому паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды. Причина — на борту находятся курсанты из Крыма. Незадолго до этого легендарный парусник без проблем причаливал во многих европейских портах, где команду принимали по всем правилам гостеприимства.Рейс даже по учебным меркам небольшой, но, как выражаются на флоте, для "омарячивания" первокурсников морских вузов вполне достаточный. На борту – курсанты из Калининграда, Астрахани, Керчи."Все наши ребята прошли хорошую предрейсовую подготовку. И руководством Балтийской государственной академии было отмечено, что те знания, которые продемонстрировали они на входном контроле, очень высокие для первого курса", — доволен Николай Ивановский, декан морского факультета Керченского государственного морского технологического университета.Барк "Седов" намеревался из Калининграда дойти до немецкого Ростока, зайти в эстонский Таллин, польскую Гдыню и вернуться в Калининград. Но планы пришлось изменить – на подходе к территориальным водам Эстонии паруснику дали понять, что здесь его не ждут. Далее аналогичным образом поступили и польские власти."Учебное судно "Седов" не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма", — вознегодовали чиновники одной из прибалтийских стран."Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", — подтвердили свою твердую демократическую позицию поляки.Заявление, по мнению представителей Балтийской академии, крайне противоречивое, учитывая, что керченцы не первый год практикуются на барке "Седов" и ходят по Балтике."Все дело в том, что у нас постоянно есть керченские курсанты. Наши барки указывают услуги по предоставлению практики", — заявила Ирина Образцова, руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.Декан морского факультета Керченского университета тоже считает, что его курсанты на борту – всего лишь повод."Та же Польша, та же Литва, та же Эстония, когда ребята – наши русские моряки заходят, местные жители относятся к ним крайне благожелательно. Я думаю, если б не было керчан, нашелся абсолютно другой повод. Время сейчас такое – время санкций. Где все правовые, конвенционные нормы, они не действуют", — считает Николай Ивановский, декан морского факультета, Керченский государственный морской технологический университет.А нормы нарушены. И не только моральные. По международной конвенции, если государству это не угрожает или не связано с коммерческой деятельностью, проход судна считается мирным и ему нельзя чинить препятствий."Вот есть такая конвенция. Конвенция ООН по морскому праву. Участниками ее являются Россия и Эстония. В ней есть статья 18, которая запрещает прибрежным государствам прерывать мирный проход", — подтверждает нашу правоту Камиль Бекяшев, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой международного права Московской государственной юридической академии (МГЮА).Как оказалось, международное право эстонским властям – не указ. Вот реакция МИД России на выпад."Надо понять и принять – Крым является неотъемлемой частью РФ. Этот вопрос решен окончательно, обсуждению не подлежит. Нравится это кому-то, не нравится. В Таллине или не в Таллине. Попытки найти повод для осложнения двусторонних отношений – это вопрос лежит на совести эстонских властей", — припечатала Мария Захарова, официальный представитель МИД России.А теперь еще и польских. По мнению Марии Захаровой, отказ в заходе в территориальные воды учебному судну – это очередной недружественный и весьма провокационный шаг. Что касается, учебной программы барка "Седов", по словам представителя Балтийской академии, курсанты в любом случае получат практические навыки в полном объеме.Андрей Сапегин