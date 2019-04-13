Юный автомобилист чудом пережил встречу с фурой на трассе Тюмень – Омск. 17-летний подросток, взявший машину своего отца, решил оторваться от полицейской погони, но угодил в серьезное ДТП. Родитель школьника предположил, что сын поехал в школу на авто, так как опоздал на автобус.

Полицейские обнародовали кадры погони, закончившейся серьезным дорожно-транспортным происшествием – как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД РФ, инцидент произошел в минувший вторник, 9 апреля, неподалеку от села Беркут Ялуторовского района Тюменской области.Молодой человек 17 лет от роду без спросу взял автомобиль, принадлежащий его отцу, и решил поехать в школу на машине. Очевидцы сообщили в полицию о водителе без прав, который, однако, отказался подчиниться прибывшим стражам порядка, требовавшим остановить авто.Подросток попытался скрыться от правоохранителей и в какой-то момент выскочил на трассу Тюмень – Омск, где его "Ладу" протаранила фура Volvo. От удара легковушку отбросило в кювет, где юношу и настигли преследовавшие его инспекторы.Везучий школьник чудом не получил серьезных повреждений.В ходе разбирательства, папа подростка пояснил, что он спал, "ничего не видел, не слышал, откуда у сына навыки управления автомобилем не знает, почему поехал в этот день на машине в школу тоже не знает, видимо опоздал на автобус".Отца юного автомобилиста планируется привлечь к ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" Кодекса об административных правонарушениях.