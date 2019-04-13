Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии. В планах президента поездки в Нормандию в июне нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Путин приезжал во Францию 5 лет назад и принимал участие в праздновании 70-летия высадки союзников. Тогда он дважды встретился с президентом США Бараком Обамой.