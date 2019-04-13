Москвичка, проживающая на 2-й Владимирской улице, за денежное вознаграждение осуществила постановку на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Перово установили факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В результате проверки полицейские установили, что 36-летняя москвичка, проживающая на 2-й Владимирской улице, за денежное вознаграждение осуществила постановку на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73