Кандидатам в президенты Украины сегодня устроили смотрины в европейских столицах. Владимир Зеленский уже встретился с президентом Франции, а Порошенко - с канцлером Германии.

Кандидатам в президенты Украины сегодня устроили смотрины в европейских столицах. Владимир Зеленский уже встретился с президентом Франции, а Порошенко — с канцлером Германии.Перед воротами офиса Ангелы Меркель Порошенко дожидалась чахлая группа поддержки: 15 человек с благодарственными плакатами на немецком языке и английском языке "Спасибо за безвиз", "Спасибо за реформы". На вопрос, о каких реформах речь, активисты затягивали украинский гимн. Так время и скоротали.Порошенко давно просился в гости к Меркель. В последний раз он был в Берлине в апреле 2018 года, а короткая встреча с канцлером на Мюнхенской конференции по безопасности не была ни теплой, ни основательной. После того, как на его звонки перестали отвечать в Москве, европейские политические спонсоры также потеряли к нему интерес.Внимание к Киеву поддерживается в объеме, который позволяет хотя бы отчасти нивелировать влияние США, толкающее украинский режим на откровенные авантюры. Впрочем, Порошенко этого хватает для того, чтобы выставлять свои отношения с Европой как стратегическое партнерство. Его равно заинтересованный характер — один из фейков, на которых выстроена его избирательная кампания.Переговоры продолжались столько, сколько нужно, чтобы, не торопясь, выпить чашечку кофе. После этого они вышли к телекамерам. Это и был целью Порошенко — поторговать лицом рядом с Меркель, доложить об успехах и ответить на правильные вопросы правильных журналистов.Одна из заготовок касалась вчерашнего телефонного спора с Зеленским относительно того, когда проводить дебаты — 14 или 19 апреля. Зеленский оборвал этот разговор.- Как вы думаете, может ли человек, не умеющий слушать и кидающий трубки участвовать в серьезных переговорах на международной арене?- Нужно бороться за голоса избирателей, нужно готовить серьезную программу. Этим мы сейчас и занимаемся, чтобы прийти на дебаты, чтобы украинцы не покупали кота в мешке, чтобы они сделали сознательный выбор, чтобы они выбрали реального, а не виртуального кандидата, — отвечает президент Украины Петр Порошенко.Для принимающей стороны было ясно, что в избирательном штабе Порошенко и в подконтрольных ему СМИ эту встречу преподнесут, как жест поддержки его кандидатуры. Там ведь уже соврали, что Меркель поздравила действующего президента с выходом во второй тур, хотя поздравления касались проведения первого тура в принципе. "Почему тогда не пригласили Зелинского?" — интересовались немецкие журналисты."Я приняла решение, что я приглашу президента, потому что мы находимся в постоянном контакте. Мы виделись на Мюнхенской конференции по безопасности, мы встречаемся на различных мероприятиях, мы поддерживаем постоянный обмен мнениями, в том числе в то время, когда на Украине проходят выборы. Я думаю, нам важно сохранять диалог", — ответила Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии."Я хочу вам сказать, что во второй тур прошли два кандидата, в том числе — Петр Порошенко. И мое глубокое убеждение — это выбор украинского народа, который нужно уважать", — добавляет президент Украины Петр Порошенко.Лидер первого тура в этот момент был уже в Париже. Во Францию Зеленский полетел обычным рейсом. Знал, что пассажиры будут снимать, потом выкладывать в соцсети, бесплатная агитатация — кандидат вместе с народом.А вот он уже вместе с Макроном в Елисейском дворце. Политические смотрины — самый важный в его жизни зарубежный дебют. Тут есть, от чего волноваться. Но главное сделано: в Европе засветился. Неважно, что сегодня вечером Макрон примет еще и Порошенко, внешнеполитическая монополия действующего президента все равно уже разрушена. И Зеленскому достаточно просто укрепить европейцев в их безразличии к тому, кто станет их следующим подопечным, ведь ничего не изменится. Президент Украины, как он есть сейчас, так и останется "политическим заробитчанином", которому запросто, пальцем, можно указать на его место.