Выборы президента на Украине становятся абсурднее с каждым днем. Теперь, судя по всему, действующий глава государства Петр Порошенко готов провести дебаты сам с собой, без участия Владимира Зеленского.

Выборы президента на Украине становятся абсурднее с каждым днем. Теперь, судя по всему, действующий глава государства Петр Порошенко готов провести дебаты сам с собой, без участия Владимира Зеленского.обрастают новыми сенсационными и нелепыми заявлениями. Так, на официальном сайте действующего главы государства Петра Порошенко появилась информация, что он посетит стадион "Олимпийский" 14 апреля.Но самое примечательное, что аккредитация для журналистов на мероприятие уже открыта, хотя оппонент Порошенко – Владимир Зеленский, еще не дал своего согласия на "поединок". В Сети шутят, что Порошенко собрался проводить дебаты сам с собой.В Facebook стадиона также сообщается о прибытии Порошенко 14 апреля. Отмечается, что спортивная арена уже отменила все экскурсии в этот день.Ранее стадион получил запросы на проведение дебатов кандидатов. Порошенко запросил даты 14 и 19 апреля, а шоумен Владимир Зеленский – только 19 апреля.Шоумен в своем последнем высказывании в адрес соперника заявил, что больше не намерен терпеть хамство и оскорбление. Так, после словесной перепалки, в которую перерос телефонный разговор кандидатов в президенты, Зеленский подчеркнул, что перестал уважать Порошенко.Второй тур пройдет 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский набрал более 30% голосов, Порошенко – 15,95%.