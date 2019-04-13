Кандидаты на должность президента Украины отправились в тур по столицам Европы. Владимир Зеленский вылетел напрямую в Париж, на беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Порошенко, чтобы не встречаться с оппонентом в Елисейском дворце, вначале заскочил к Ангеле Меркель.

Кандидаты на должность президента Украины отправились в тур по столицам Европы. Владимир Зеленский вылетел напрямую в Париж, на беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Порошенко, чтобы не встречаться с оппонентом в Елисейском дворце, вначале заскочил к Ангеле Меркель.Приглашение кандидатов в Париж, эксперты оценили неоднозначно. Некоторые назвали его "непонятным и несвоевременным", отмечая даже, что раньше подобные визиты предлагались только лидерам бедных африканских стран. Еще мнение: в Париже прошли смотрины.Вполне возможно, предположили журналисты, поднимаясь по ступенькам Елисейского дворца, кандидат Владимир Зеленский уже предвкушал ближайшие 5 лет в свете камер.Беседа с Эммануэлем Макроном, на которую победитель первого тура украинских выборов прибыл на такси, длилась менее получаса. Обсуждалось состояние франко-украинских отношений и ситуация в Донбассе.В Елисейском дворце встречу победителю первого раунда украинских выборов готовили, как "более неформальную", чем его конкуренту. Порошенко были оказаны все почести, полагающиеся действующему президенту, включая встречу на ступеньках дворца. А вот повестку французская сторона сохранила ту же. На что Порошенко не только заявил о "пасхальном перемирии" в Донбассе 18 апреля, договоренности о котором еще не существует. Он де-факто заменил Россию на США в нормандском формате, превратив собственные заявления в фарс."Мы все твердо уверены, что альтернативы нормандскому формату нет, потому что нормандский формат представляют все страны Евросоюза, с четкой координацией с Соединенными Штатами Америки, и четкие скоординированные действия приведут к тому, что мы, либо установим мир в Донбассе, либо уже в мае-июне будут продолжены, либо усилены санкции против Российской Федерации", — нафантазировал Порошенко.Поездку в Европу Порошенко попытался использовать для демонстрации своей опытности в международной политике и дипломатии. В Берлине, по традиции, клянчил денег: ФРГ выделит 85 миллионов евро на помощь Донбассу. Пытался убедить остановить строительство проекта "Северный Поток-2" в пользу участия Германии в управлении украинской ГТС. На что получил ясный ответ: у Берлина в этом вопросе абсолютно иная позиция, чем у Киева."Мы предложили, чтобы переговоры велись не только между Россией и Украиной, но и при участии ЕС. Это будет продолжено. Я всегда указывала и российскому президенту, что "Северный поток — 2" для меня означает, что Украина остается страной-транзитером. То, что у нас разные позиции по данному вопросу, наше стратегическое партнерство выдержит", — попыталась смягчить отказ Ангела Меркель.Штаб Порошенко пытался представить вояж, как доказательство поддержки со стороны европейских лидеров. Однако, в Европе подчеркивают: у ЕС нет приоритетного кандидата в президенты Украины. И хоть Порошенко в Европе знают лучше, чем Зеленского, работать будут с тем, кого выберут украинцы. Не зря же с последним решили познакомиться уже сейчас.