Порошенко не прекратит бороться против строительства газопровода Северный поток-2. Об этом президент Украины заявил на брифинге в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он предложил немецким фирмам вместе управлять украинской газотранспортной системой. Порошенко готов обсуждать разные варианты.

Порошенко не прекратит бороться против строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом президент Украины заявил на брифинге в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он предложил немецким фирмам вместе управлять украинской газотранспортной системой. Также Порошенко готов обсуждать и другие варианты.Кроме того, Порошенко заявил, что скоординировал с канцлером Германии действия по освобождению задержанных Россией за нарушение государственной границы украинских военных моряков в Керченском проливе, сообщает ТАСС.Также Порошенко пообещал инициировать встречу на высшем уровне в нормандском формате (Украина, Россия, Германия и Франция) после второго тура выборов."Я бы не хотел терять ни единого дня и обговорить освобождение пленных, и формат миссии миротворцев, и имплементацию Минских договоренностей", — заявил Петр Порошенко.Переговоры в нормандском формате в чрезвычайно сложных условиях себя оправдали и должны быть продолжены, поддержала Порошенко Ангела Меркель. Переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе также должны быть продолжены, добавила Меркель, ведь они не исключают и других переговорных площадок. В том числе, пояснила канцлер Германии, в рамках нормандского формата стороны тесно сотрудничают и с США.В последнее время Петр Порошенко сделал много разного рода заявлений — по русскому языку, церкви и других, которые явились неожиданными при той политике, которую он проводил весь свой президентский срок. Впрочем, заявления, скорее всего являются популистскими. В первом туре он вполовину проиграл Владимиру Зеленскому. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. Порошенко пригласил находящегося во Франции Зеленского на дебаты 14 апреля. Однако Зеленский напомнил своему оппоненту, что ранее оговорена была иная дата для дебатов 19 апреля. И менять ее он не намерен.