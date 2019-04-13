Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко снова пригласил своего соперника на выборах Владимира Зеленского провести дебаты в воскресенье, 14 апреля, на стадионе Олимпийский в Киеве. Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко снова пригласил своего соперника на выборах Владимира Зеленского провести дебаты в воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля, тогда же в соответствии с законом о выборах президента запланированы и теледебаты кандидатов на украинском Общественном телевидении.Избирательный штаб Зеленского допустил проведение дебатов кандидатов в режиме телемоста из студии Общественного ТВ и спорткомплекса "Олимпийский". Однако на телеканале заявили: телемост запрещен правилами дебатов. Пока договориться о месте и времени их проведения Зеленскому и Порошенко не удалось, передает РИА Новости.В видеообращении на своей странице в "Фейсбуке" Порошенко призвал Зеленского "не прятаться от избирателей, не убегать от прессы, не бояться оппонента и не бросать трубку". "Общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже, — сказал Порошенко. — Возвращайтесь, приезжайте и поговорите наконец-то с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе".Сам Зеленский намерен проводить дебаты в спорткомплексе "Олимпийский" 19 апреля в 19:00. По словам шоумена, он "никогда в жизни не меняет правила", так что ждет Порошенко, как и договорились, на стадионе "Олимпийский" 19 апреля.