Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе брифинга по итогам встречи Меркель заявила, что считает важным оставаться с Порошенко в постоянном контакте.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе брифинга по итогам встречи Меркель заявила, что считает важным оставаться с Порошенко "в постоянном контакте", передает РИА Новости.Между тем, депутат немецкого бундестага от партии "Левые" Андрей Хунко считает, что встреча Порошенко с Меркель не поможет президенту на втором туре выборов, поскольку на Украине канцлер "не имеет особой популярности": если пять лет назад украинцы считали, что "идут в Европу", то сейчас такие настроения стихли – люди поняли, что их обманули. Кроме того, сам факт подобного визита – вмешательство в предвыборную кампанию на Украине, подчеркнул политик.Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что визит Порошенко в Берлин нельзя интерпретировать как поддержку его кандидатуры на выборах. Однако глава предвыборного штаба украинского президента Олег Медведев именно так и интерпретировал эту поездку, охарактеризовав ее как знак внимания к выборам на Украине и к Порошенко как кандидату.В свою очередь, соперник Порошенко Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский рассказал ТАСС, что встреча прошла конструктивно, но от развернутых комментариев отказался.В Елисейском дворце кандидат в президенты Украины пробыл около часа. Зеленского сопровождали члены его предвыборного штаба. По данным украинских СМИ, в Париже кандидат в президенты и его жена остановились в отеле Hyatt. На встречу с Макроном Зеленский поехал на такси.