Апрельские выходные выдались весьма богатыми на странные поступки и скандальные заявления российских знаменитостей. Дни.ру постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 апреля 2019 года.

Апрельские выходные выдались весьма богатыми на странные поступки и скандальные заявления российских знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 апреля 2019 года.Алла Пугачева периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы. Об этом в эфире программы "Секрет на миллион" рассказала актриса Юлия Проскурякова, которая познакомилась с Аллой Пугачевой в 2010 году, на юбилее Игоря Николаева.После того, как певица стала почетным гостем на свадьбе своего коллеги-композитора, артисты начали дружить семьями. Юлия восхитилась силой волей Примадонны. По ее словам, Пугачева может приготовить все, что угодно, но при этом ничего не есть сама.Максим Виторган, судя по всему, пережил развод с Ксенией Собчак и пришел в себя. После нескольких публикаций в Instagram в сети появились слухи, что Виторган утешается в объятиях неизвестной блондинке. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому".Новая пассия сопровождала Виторгана, когда он пришел посмотреть новый жилой дом на Краснопресненской набережной, при этом явно ухаживал за девушкой и выглядел счастливым.Роман 40-летней экс-супруги актера Армена Джигарханяна и и 35-летнего исполнителя горячо обсуждается уже год. При этом если сначала большинство не верили в искренность отношений Виталины Цымбалюк-Романовской и Шаляпина, то сейчас становится все больше тех, кто считает, что между знаменитостями действительно есть высокие чувства.Пианистка призналась, что при знакомстве с Прохором не думала о любви, а сам музыкант изначально видел в ней только возможность пиара. "Ровно год назад Прохор подумал, что он хайпанул, а я вообще не думала",– написала Виталина Цымбалюк-Романовская в соцсети.Комик с взъерошенными волосами в домашних "трениках" и футболке стоит, держа за руку девочку. "Мы с Гариком, наверное, со стороны примерно так же выглядим", – подписала снимок Кристина Асмус, намекнув на свой маленький рост.Поклонники пришли от семейного фото в восторг от снимка. Ведь родители долгое время скрывали лицо девочки, но в прошлом году все же позволили фолловерам ее разглядеть. С того времени малышка уже немного подросла.Блогер Лена Миро высказалась в своем микроблоге в ЖЖ" об очередном пьяном эфире ведущей "Дома-2" в Instagram. Ранее Ксения Бородина выложила в соцсети видео с шумной вечеринки."Ксения была сначала навеселе, снимала сториз, бокалы со спиртным сменяли друг друга, а потом Бородина превратилась в нечто совершенно отвратительное – такое, что даже ее сожитель стал прятать лицо, чтобы не попасть вместе с ней в кадр", – высказалась Миро. Но хуже всего, что так, по мнению фанатов, которые следят за ее жизнью, Ксения Бородина "надирается" постоянно.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 апреля 2019 года, читайте в и специальных .