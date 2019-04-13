В Чебоксарах девушки вырвали пакет с едой у местного жителя, собиравшегося ею позавтракать. После непродолжительного обмена улыбками, грабительницы убежали, а мужчина обратился в полицию.

В Чебоксарах девушки вырвали пакет с едой у местного жителя, собиравшегося ею позавтракать. После непродолжительного обмена улыбками, грабительницы убежали, а голодный мужчина обратился в полицию.В то воскресное утро лишенный завтрака чебоксарец до последнего момента надеялся, что это невинная шутка. "Я подумал, что они заигрывают, как девушки молодые любят, что сейчас вернет. Потом, смотрю, не стало девушек, за угол свернул — только ноги блестят — и убежали." — позже рассказывал он полицейским, к которым обратился с заявлением.Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли похитительниц. Девушки, попав в отделение, не понимали, почему их задержали из-за такой ерунды."Если у вас забирают пакет, вы же, естественно, подойдете и скажете, мол, отдай, это мое, это моя вещь." — возмущалась одна из похитительниц. — "А он улыбался, он вообще ничего не делал."За похищение завтрака стоимостью 150 рублей на девушек завели уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой лиц". Предусмотренное за это наказание — принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет.В настоящее время грабительницы — выяснилось, что ранее они уже отбывали срок за другие преступления — отпущены под обязательства о явке. Их дальнейшее будущее решит суд.