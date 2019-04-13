× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/13-04-2019-poyavilis-soobshheniya-o-nervnom-sryve-poroshenko.html" target="_blank">Появились сообщения о нервном срыве Порошенко</a> - Заявления Петра Порошенко о том, что он за две недели сможет вернуть Донбасс, насторожили наблюдателей. Точно такие же обещания президент Украины давал пять лет назад.