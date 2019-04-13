Легкомоторный самолет упал на территории Отрадненского района Краснодарского края, по предварительной информации пострадал один человек – пилот воздушного судна, получивший травмы средней степени тяжести.

В пятницу, 12 апреля, в Отрадненском районе Краснодарского края в районе хуторов Романчуков и Стукановский, произошло крушение легкомоторного самолета.СМИ, со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ, сообщают об одном пострадавшем. По предварительной информации, речь идет о пилоте, получившем травмы средней степени тяжести.На месте падения воздушного судна работаю сотрудники экстренных служб.