Более десяти вагонов, груженых углем, сошли с рельсов в Заиграевском районе Бурятии – очевидец снял на видео последствия крушения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, специалисты изучают обстоятельства ЧП.
В Сети опубликованы кадры, сделанные на месте ЧП, произошедшего в минувшую пятницу, 12 апреля, на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии.
Как сообщалось ранее, неподалеку от села Шабур Заиграевского района с рельсов сошли 13 вагонов, перевозивших уголь.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
По данным ТАСС, крушение не оказало влияния на график пассажирских перевозок.