Более десяти вагонов, груженых углем, сошли с рельсов в Заиграевском районе Бурятии – очевидец снял на видео последствия крушения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, специалисты изучают обстоятельства ЧП.

В Сети опубликованы кадры, сделанные на месте ЧП, произошедшего в минувшую пятницу, 12 апреля, на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии.Как сообщалось ранее, неподалеку от села Шабур Заиграевского района с рельсов сошли 13 вагонов, перевозивших уголь.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.По данным ТАСС, крушение не оказало влияния на график пассажирских перевозок.