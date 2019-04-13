В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело

В отношении фигурантов возбуждено уголовное делоПредприимчивые бизнесмены обманули строительную фирму в Костроме на 864 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.По данным пресс-службы, двое мужчин – жители Костромы в возрасте 25 и 30 лет открыли ИП по поставке строительного оборудования и начали подыскивать клиентов.В декабре прошлого года они заключили договор о поставке абразива-струйных установок для строительной организации. Получив от фирмы 864 тысячи рублей, фигуранты перестали выходить на связь.Полицейские задержали злоумышленников. За «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.