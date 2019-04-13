Член Общественной палаты РФ, спортсмен Дмитрий Носов призвал наказать адвоката, члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за пьяные понты. Пятницкий и Носов отмечали день рождения последнего в кафе на Цветном бульваре в Москве. После этого член ОНК устроил стрельбу.

Член Общественной палаты РФ, спортсмен Дмитрий Носов призвал наказать адвоката, члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого "за пьяные понты". Пятницкий и Носов отмечали день рождения последнего в кафе на Цветном бульваре в Москве. После этого член ОНК устроил стрельбу и был задержан полицией.По словам Носова, в ходе праздника "все было цивильно", Пятницкий ушел в адекватном состоянии — он не был сильно пьян. Все произошедшее Носов назвал глупостью, но указал, что за это член ОНК должен понести наказание. "За эту глупость, я считаю, Павел должен ответить в соответствии с законом", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".Спортсмен заявил также, что Пятницкий является чрезмерно эмоциональным человеком, горячим, вспыльчивым и назвал его "правдорубом". Проблемой члена ОНК он назвал то, что Пятницкий "не может промолчать там, где надо". "Он не подлец и не преступник", — добавил Носов.В свою очередь глава ОНК Москвы Вадим Горшенин заявил, что у него нет информации о приостановке членства Пятницкого в комиссии. Он пояснил, что такие вопросы решает не ОНК, а Общественная палата, пишет РИА Новости.Минувшей ночью Пятницкий ночью устроил стрельбу из травматического пистолета из автомобиля на Цветном бульваре в Москве. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, отмечает "Интерфакс".