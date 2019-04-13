В японской Фукуоке завершился второй соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Сборная России занимает третье место после команд США и Японии.

В японской Фукуоке завершился второй соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Сборная России занимает третье место после команд США и Японии.Программу второго соревновательного дня завершали мужчины с произвольной программой. К сожалению, оба представителя России Андрей Лазукин и Александр Самарин выступили не лучшим образом. Лазукин занял восьмое, а Самарин девятое место. Первое место занял представитель США Нэйтен Чен, второе – его соотечественник Винсент Чжоу. На третьем японец Сома Уно.После выступления мужчин сборные США и Япони сумели увеличить отрыв от нашей команды. У американцев 91 очко, у японцев 79. Сборная России набрала 70 очков. В субботу с произвольной программой выступят женщины и спортивные пары.