Российский теннисист, 92-я ракетка мира, Андрей Рублев на старте квалификации турнира в Монте-Карло в трех сетах за два часа шесть минут обыграл представителя Австралии Бернарда Томича – 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Российский теннисист, 92-я ракетка мира, Андрей Рублев на старте квалификации турнира в Монте-Карло в трех сетах за два часа шесть минут обыграл представителя Австралии Бернарда Томича – 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)Россиянин четырежды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи, а у Томича, занимающего 79-е место в рейтинге ATР, 17 эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейка.Таким образом, Рублев вышел в финал квалификации турнира, где сыграет с победителем противостояния французов Уго Умбера и Флорана Дьепа.﻿