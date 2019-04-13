В интернете появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Он взлетел с аэродрома около Лос-Анджелеса.

В интернете появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Он взлетел с аэродрома около Лос-Анджелеса.The world’s largest airplane takes flight! @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/jmLs3mpztn— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.По словам астрофизика НАСА Томаса Цубурхена, это историческое событие. Они собираются отправить самолет в космос и за его пределы.Stratolaunch Systems — американская венчурная аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Штаб-квартира компании находится в городе Хантсвилл (Алабама). Основана в 2011 году одним из основателей Microsoft Полом Алленом и учредителем Scaled Composites Бертом Рутаном, которые перед этим сотрудничали при создании SpaceShipOne.Масса Stratolaunch достигает 227 тонн, а максимальная взлетная масса — около 590 тонн. Длина самолета — 53 метра, а высота — 15 метров. Гигант оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney, а также 28 колесами. Центральная часть самолета предназначена для крепления космических ракет.Разрабатывался для запуска ракет в космос прямо во время полета. Такой метод позволяет экономить на ракетном топливе.