Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно.

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно.Выступая на третьем форуме украинских либералов "Люди важливи?", который прошел в субботу, 13 апреля, в Киеве, Разумков признал, что Минские соглашения "не идеальны", но, другой альтернативы, к сожалению, никто предложить не может. Вместе с тем, по его словам, Минский процесс при всем несовершенстве вполне приемлем."Провести сегодня демократический процесс на оккупированной территории — просто невозможно", — приводит слова спикера штаба Зеленского "Интерфакс".Единственным путем разрешения конфликта на Донбассе являются совместные действия Украины и международных партнеров, в первую очередь дипломатическим путем, указал Разумков.Говоря о возврате "оккупированных территорий" Донбасса и Крыма, он подчеркнул, что этот процесс должен проходить исключительно на условиях Украины.Что касается европейской и евроатлантической интеграции Украины, то, как заявил Разумков, "цивилизационный выбор страны" сделан давно. Насчет же интеграции Украины в НАТО он заявил, что другой альтернативы у страны нет. Вместе с тем спикер штаба Зеленского призвал политиков не заниматься спекуляциями на этом вопросе.