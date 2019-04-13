Хоккейный клуб СКА объявил о том, что нападающий клуба Никита Гусев станет игроком Вегас Голден Найтс. Кроме того, питерские армейцы отправили за океан и защитника Владислава Гаврикова, который присоединится к Коламбус Блю Джекетс.

Хоккейный клуб СКА объявил о том, что нападающий клуба Никита Гусев станет игроком "Вегас Голден Найтс". Кроме того, питерские армейцы отправили за океан и защитника Владислава Гаврикова, который присоединится к "Коламбус Блю Джекетс".Примечательно, что права на обоих хоккеистов по-прежнему будут закреплены за клубом из Северной столицы. Как сообщает официальный сайт СКА, Гусев и Гавриков будут выступать за свои новые клубы на протяжении текущего розыгрыша Кубка Стэнли.Также с игроками достигнуто соглашение, согласно которому каждый из них пополнит состав сборной России для участия в чемпионате мира в Братиславе. Это произойдет в случае вылета "Вегаса" и "Коламбуса" из плей-офф НХЛ.