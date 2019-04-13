Британцы не скрывают своего негодования. Принц Гарри и Меган
Маркл отказались сообщать о рождении первенца журналистам.
Британцы не скрывают своего негодования. Принц Гарри и Меган
Маркл отказались сообщать о рождении первенца журналистам.
В ток-шоу "Good Morning Britain" известные в Великобритании
персоны обсудили новость, которая стала громом среди ясного неба для всех поклонников
королевской семьи. Участники беседы проявили поразительное единодушие отметив,
что принц Гарри и Меган Маркл не в праве принимать такое решение.
Британия должна знать о рождении монарха. Герцог и
герцогиня Сассекские не могут забыть о том, что они не простые обыватели, а
члены королевской семьи. Пара лишает своих верных подданных праздника, одновременно настраивая их против себя.
"Я прошу, чтобы они проявили некоторый такт и уважение
к общественности, которая так их поддерживала, и объявили, что ребенок появился,
потому что мы все ждем", – обратилась к августейшей чете одна из участниц обсуждения.
Присутствующие в студии не понимали почему стала
такой скрытной только сейчас – перед рождением первенца. Готовясь к свадьбе,
например, она не настаивала на закрытом венчании в кругу четырех– пяти близких родственников.
Ее отказ от пышной церемонии с телетрансляцией по всему миру, сотнями гостей и
большим штатом охраны сэкономил бы казенные деньги. Об этом
сообщает The Daily Express.
Напомним, первенец принца Гарри и появится на
свет в конце апреля. Однако супруги решили не сообщать о радостном событии до
тех пор, пока не отпразднуют рождение в частном порядке. Официальное заявление
выпустил Кенсингтонский дворец.