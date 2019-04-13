Британцы не скрывают своего негодования. Принц Гарри и Меган Маркл отказались сообщать о рождении первенца журналистам.

Британцы не скрывают своего негодования. Принц Гарри и МеганМаркл отказались сообщать о рождении первенца журналистам.В ток-шоу "Good Morning Britain" известные в Великобританииперсоны обсудили новость, которая стала громом среди ясного неба для всех поклонниковкоролевской семьи. Участники беседы проявили поразительное единодушие отметив,что принц Гарри и Меган Маркл не в праве принимать такое решение.Британия должна знать о рождении монарха. Герцог игерцогиня Сассекские не могут забыть о том, что они не простые обыватели, ачлены королевской семьи. Пара лишает своих верных подданных праздника, одновременно настраивая их против себя."Я прошу, чтобы они проявили некоторый такт и уважениек общественности, которая так их поддерживала, и объявили, что ребенок появился,потому что мы все ждем", – обратилась к августейшей чете одна из участниц обсуждения.Присутствующие в студии не понимали почему сталатакой скрытной только сейчас – перед рождением первенца. Готовясь к свадьбе,например, она не настаивала на закрытом венчании в кругу четырех– пяти близких родственников.Ее отказ от пышной церемонии с телетрансляцией по всему миру, сотнями гостей ибольшим штатом охраны сэкономил бы казенные деньги. Об этомсообщает The Daily Express.Напомним, первенец принца Гарри и появится насвет в конце апреля. Однако супруги решили не сообщать о радостном событии дотех пор, пока не отпразднуют рождение в частном порядке. Официальное заявлениевыпустил Кенсингтонский дворец.