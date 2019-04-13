Телеведущая – большая любительница выпить. Ксения Бородина теряет лицо, уверена скандальный блогер Лена Миро.

Телеведущая – большая любительница выпить. Ксения Бородина теряет лицо, уверена скандальный блогер Лена Миро.Блогер высказалась всвоем микроблоге в ЖЖ" об очередном пьяном эфире ведущей "Дома-2" в Instagram. Ранее Ксения Бородина выложила в соцсетивидео с шумной вечеринки."Ксения была сначала навеселе, снимала сториз, бокалы со спиртнымсменяли друг друга, а потом Бородина превратилась в нечто совершенноотвратительное – такое, что даже ее сожитель стал прятать лицо, чтобы непопасть вместе с ней в кадр", – высказалась Миро. Но хуже всего, чтотак, по мнению фанатов, которые следят за ее жизнью, Ксения Бородина "надирается"постоянно.По мнению блогера,давно не секрет, что телезвезда "любит и умеет бухнуть". Миро считает,что причины пристрастия Ксении Бородиной к алкоголю очевидны. Она отметила, чтоведущая в свои годы выглядит без фотошопа "на хорошие 45-50". Виною тому, пословам Миро, нездоровый образ жизни. Плюс – излишний вес. "Похожа – ну, скажуочевидное прямо? – на свинью-пропойцу, уж простите", – вынесла вердикт блогер.Кроме того, уверена Миро, мужчины, которые нравятся , не обращают на нее внимания. "За ради того, чтобы мужик был в доме,Ксения содержит их за свой счет", – добавила блогер.Еще одна причина выпивать – незавидная работа ведущейтелестройки, полагает Лена Миро. "Нормальный человек влезет в петлю, чтобы егоне стошнило, через неделю такой работы", – написала Миро. "Выпив, несчастнаяженщина хоть как-то снимает стресс. Начинает пьяно приставать к сожителю,задирать юбку, хохотать, икать, развлекать фанатов в соцсетях", -констатировала блогер.