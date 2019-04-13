Телеведущая – большая любительница выпить. Ксения Бородина теряет лицо, уверена скандальный блогер Лена Миро.
Телеведущая – большая любительница выпить. Ксения Бородина теряет лицо, уверена скандальный блогер Лена Миро.
Блогер высказалась в
своем микроблоге в ЖЖ" об очередном пьяном эфире ведущей "Дома-2" в Instagram. Ранее Ксения Бородина выложила в соцсети
видео с шумной вечеринки.
"Ксения была сначала навеселе, снимала сториз, бокалы со спиртным
сменяли друг друга, а потом Бородина превратилась в нечто совершенно
отвратительное – такое, что даже ее сожитель стал прятать лицо, чтобы не
попасть вместе с ней в кадр", – высказалась Миро. Но хуже всего, что
так, по мнению фанатов, которые следят за ее жизнью, Ксения Бородина "надирается"
постоянно.
По мнению блогера,
давно не секрет, что телезвезда "любит и умеет бухнуть". Миро считает,
что причины пристрастия Ксении Бородиной к алкоголю очевидны. Она отметила, что
ведущая в свои годы выглядит без фотошопа "на хорошие 45-50". Виною тому, по
словам Миро, нездоровый образ жизни. Плюс – излишний вес. "Похожа – ну, скажу
очевидное прямо? – на свинью-пропойцу, уж простите", – вынесла вердикт блогер.
Кроме того, уверена Миро, мужчины, которые нравятся , не обращают на нее внимания. "За ради того, чтобы мужик был в доме,
Ксения содержит их за свой счет", – добавила блогер.
Еще одна причина выпивать – незавидная работа ведущей
телестройки, полагает Лена Миро. "Нормальный человек влезет в петлю, чтобы его
не стошнило, через неделю такой работы", – написала Миро. "Выпив, несчастная
женщина хоть как-то снимает стресс. Начинает пьяно приставать к сожителю,
задирать юбку, хохотать, икать, развлекать фанатов в соцсетях", -
констатировала блогер.