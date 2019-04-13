За свой безупречный и достойный примера жизненный путь Любовь Скрипниченко была неоднократно удостоена государственных наград...

В преддверии Дня Победы начальник ОМВД России по району Кунцево г. Москвы полковник полиции Дмитрий Гусев, сотрудники полиции УВД по ЗАО, представители Женсовета и председатель окружного Совета ветеранов майор милиции в отставке Анатолий Товстоног посетили участницу Великой Отечественной войны – Любовь Скрипниченко.Заслуженный ветеран вспоминала и рассказывала гостям о самых приметных страницах своей жизни, отданной полностью служению Родине. После окончания 8 классов в 1939 году Любовь Федоровна недолго проработала разнорабочей во Всесоюзной Библиотеке имени Ленина, затем добровольно поступила на службу в милицию, начав свою деятельность с должности милиционера 1 отряда охраны метрополитена г. Москвы.В тяжелые военные годы трудилась в органах внутренних дел на одном из самых ответственных участков службы – обеспечении безопасности стратегического объекта города, ведь метро во время Великой Отечественной войны являлось основным объектом гражданской обороны, бомбоубежищем и местом развертывания госпиталей и мест дислокации населения.Отучившись в межобластной Свердловской школе милиции, Любовь Скрипниченко продолжила службу участковым уполномоченным 2 и 4 отрядов охраны метрополитена г. Москвы, 57 отделения милиции г. Москвы, в 98 отделении милиции г. Москвы занималась учетной работой и более 17 лет проработала в 75 отделении милиции г. Москвы, занималась профилактикой детских и подростковых правонарушений.За свой безупречный и достойный примера жизненный путь Любовь Федоровна Скрипниченко была неоднократно удостоена государственных наград. Она была награждена медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы» и другими юбилейными медалями. Ее служба в милиции также отмечена медалями «За безупречную службу».Любовь Федоровна была искренне рада гостям, многих из которых видит у себя дома часто и по праву считает своими близкими друзьями. Для дорогих ей гостей она организовала чаепитие. Вспоминали военное время, работу в милиции, смотрели фотографии.Начальник ОМВД России по району Кунцево г. Москвы полковник полиции Дмитрий Гусев передал Любови Федоровне от имени всех сотрудников УВД по ЗАО глубокую и искреннюю благодарность за ее самоотверженный труд, долгие годы службы Родине и народу, пожелал здоровья и вручил красивый букет цветов.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93