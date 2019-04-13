Посольство Украины в Лондоне сообщило, что служебную машину украинского посла намеренно протаранил неизвестный.

Посольство Украины в Лондоне сообщило, что служебную машину украинского посла намеренно протаранил неизвестный.Сотрудники посольства вызвали полицию, но несмотря на ее действия, злоумышленник врезался снова и повредил несколько машин. Правоохранители открыли огонь, использовали электрошокер и задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний мужчина. Мотивы его поступка неизвестны.Никто не пострадал.Ранее британские СМИ сообщали, что посольство Украины закрыто и оцеплено из-за выстрелов.В Скотленд-Ярде связь этого инцидента с терроризмом не усмотрели, передает ТАСС.