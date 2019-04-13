Бывший член совета директоров Сэбико Николай Степанов, которого следователи считают соучастником экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, остается под арестом.

Бывший член совета директоров "Сэбико" Николай Степанов, которого следователи считают соучастником экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, остается под арестом. Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда, передает РИА Новости.Абызова обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании преступного сообщества. Сам бывший министр свою вину не признает.