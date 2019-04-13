Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях 27-й Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике сообщил о внимательном отношении РФ к размещению в Румынии американского комплекса противоракетной обороны.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях 27-й Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике сообщил о внимательном отношении РФ к размещению в Румынии американского комплекса противоракетной обороны.
"Мы внимательно за этим наблюдаем. Есть русская поговорка: нет ничего более постоянного, чем временное", - сказал он.
Передвижной комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD заставляет задуматься, добавил замминистра, зачем в Румынии система THAAD и как проходит модернизация объектов.
"Хорошо известно, что Соединенные Штаты работают над способностью противоракетной обороны к перехвату ракетных средств, находящихся на вооружении Российской Федерации", — сказал Грушко.
Отвечая на вопрос, как Россия относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе, Грушко заявил однозначно — негативно. По мнению России, США подрывают региональную безопасность.
"Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе", — заявил Грушко.
Москва приветствует резолюцию ПАСЕ по России, несмотря на подтекст, добавил Грушко.
"Там содержится абсолютно четкий сигнал, что права российской делегации в ПАСЕ должны быть восстановлены", — заключил Грушко.