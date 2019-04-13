Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свои отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном как очень хорошие и даже, возможно, прекрасные. Он также выразил уверенность в том, что Северная Корея может стать одной из самых успешных наций в мире.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свои отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном как очень хорошие и даже, возможно, "прекрасные". Он также выразил уверенность в том, что очередной американско-северокорейский саммит будет позитивным. "Мы полностью поймем позиции друг друга", — написал Трамп в субботу в своем Twitter.По его мнению, у КНДР есть огромный потенциал, чтобы добиться необычайного роста и успехов в экономике. Но здесь президент США видит непременное условие: страной должен руководить именно Ким Чен Ын.Трамп сообщил также, что ждет того дня, когда КНДР избавится от ядерного оружия и будут отменены санкции в отношении этой страны. Он считает, что такой день может наступить скоро. Американский лидер заявил, что с удовольствием "будет наблюдать за тем, как Северная Корея становится одной из самых успешных наций в мире".На этой неделе Трамп провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, в ходе которой заявил, что готов к третьей встрече с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР ответил, что может вновь встретиться с президентом США в случае получения от Вашингтона справедливых и взаимоприемлемых предложений.