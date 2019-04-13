В Санкт-Петербурге застрелен предприниматель Владимир Кулебакин. По некоторым данным, он занимался гостиничным бизнесом. Киллер трижды выстрелил из пистолета с глушителем в спину своей жертве. От ранения Кулебакин скончался в больнице.

В Санкт-Петербурге застрелен предприниматель Владимир Кулебакин. По некоторым данным, он занимался гостиничным бизнесом. Киллер трижды выстрелил из пистолета с глушителем в спину своей жертве. От ранения Кулебакин скончался в больнице. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных средств.Бизнесмена Владимира Кулебакина убили в собственном доме на севере Петербурга, сообщает программа "Дежурная часть" на канале "Россия 24". Киллер стрелял из пистолета с глушителем. Утром 12 апреля он вошел в особняк на Полевой улице в Парголове и трижды выстрелил в хозяина дома. Раненый Кулебакин умер в больнице. Фото предполагаемого киллера в куртке, с усами и в очках получено с камер видеонаблюдения. Впрочем, не исключено, что так убийца замаскировался.После убийства бизнесмена в Выборгском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Проводится осмотр места происшествия. Кроме того, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы.Владимиру Кулебакину недавно исполнилось 68 лет. В Петербург он приехал из Архангельска. Ранее привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками. А в 2005 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и занялся арендой недвижимости. Кулебакин занимался гостиничным бизнесом, владел десятком объектов на Выборгском шоссе, а также Песочной и Полевой улицах в Парголове.В основном предприниматель переоборудовал жилье под хостелы. В частности, на Полевой улице, 14, где произошло убийство, расположены два дома. Предположительно, это хозяйский трехэтажный особняк и двухэтажный хостел. Из базы ГАС "Правосудие" следует, что с 2015 года Росреестр и власти Петербурга вели с Кулебакиным тяжбы по поводу занятых участков и построенных на них объектах.