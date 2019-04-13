В Тюмени ликвидированы двое боевиков запрещенной группировки ИГИЛ. Среди мирных жителей и силовиков никто не пострадал. По данным Национального антитеррористического комитета, преступники планировали устроить атаки в людных местах.

В Тюмени ликвидированы двое боевиков запрещенной группировки ИГИЛ. Среди мирных жителей и силовиков никто не пострадал. По данным Национального антитеррористического комитета, преступники планировали устроить атаки в людных местах.Видео с вереницей полицейских машин и сиренами из Тюмени моментально разлетаются по сети. Для местных жителей такая картина, мягко сказать, не привычная. Полицейские машины мчат в частный сектор. Туда, где были слышны стрельба и взрывы.Как выяснится позже – все это было частью контртеррористической операции, объявленной в Тюмени. На время ее проведения была отключено электричество, из опасной зоны было эвакуировано более ста человек, которые не подозревали, что проживают рядом с террористами ИГИЛ (запрещена в России).При проведении оперативно розыскных мероприятий, которые осуществляли в управлении ФСБ России по Тюменской области, была получена информация, что в одном из частных домов находятся вооруженные лица. Было известно, что они сторонники ИГИЛ и вынашивают намерение совершить теракт. Руководитель штаба Тюменской области, начальник областного управления ФСБ, принял решение о проведении КТО. И введении правового режима на части территории города. Террористам предложили сложить оружие и сдаться, они открыли стрельбу. Сотрудники органов в результате короткой перестрелки нейтрализовали их. Не пострадало гражданское население, нет потерь среди сил правопорядка.Пока территория, на которой проживали террористы, оцеплена. Правоохранители продолжают работу — как минимум, в зоне трех прилегающих улиц проводят усиленную проверку документов, контроль будет установлен и за телефонными разговорами. Что касается жителей, эвакуированных из опасной зоны, то они переждут эту ночь в лицее.