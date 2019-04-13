О серьезных проблемах со здоровьем у теперь уже бывших подчиненых поп-исполнительницы сообщила пиар-менеджер Юлии Началовой. По ее словам, она сама лежит с валидолом.

О серьезных проблемах со здоровьем у теперь уже бывших подчиненых поп-исполнительницы сообщила пиар-менеджер Юлии Началовой. По ее словам, она сама "лежит с валидолом".После у сотрудников ее команды начались серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в своем Instagram сообщила пиар-менеджер певицы Анна Исаева.Она написала, что сама слегла с валидолом. У менеджера певицы начались проблемы с сердцем, а домохозяйка Началовой, проработавшая у певицы несколько лет, "отлежала всю прошлую неделю в больнице". Сейчас члены команды исполнительницы обращаются за помощью к кардиологам, пытаясь восстановить пошатнувшееся здоровье.Исаева также вспомнила в посте недавний разговор с Владимиром Пресняковым-младшим. Тот сказал пиар-директору Юлии Началовой:"Анчоус, как же плохо умирать. Нельзя умирать, такое потом происходит! Такое наваливается!"."Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться. А на это видео я смотрю и невольно улыбаюсь! В надежде на улыбку", – заявила Анна Исаева, опубликовав фрагмент, где Пресняков оставляет пожелания на стене во время съемок для одной из радиостанций.Как писали "Дни.ру" Юлии Началовой не стало 16 марта. Она скончалась в одной из столичных клиник в результате стремительно развившегося абсцесса. стала настоящим шоком для поклонников, друзей и коллег. Похоронили певицу на Троекуровском кладбище.