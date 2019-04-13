В День космонавтики ученый РАН Вячеслав Докучаев сделал громкое заявление о том, что космонавты для науки стали бесполезны. По его словам, все важные открытия сейчас уже осуществляются с помощью роботов, а МКС с точки зрения науки - пустая трата времени.

12 апреля – в день, когда в 1961-м году Юрий Гагарин первым из землян побывал в космосе, ученый РАН Вячеслав Докучаев сделал громкое заявление о том, что космонавты для науки стали бесполезны.В интервью радиостанции "Говорит Москва" ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН сказал, что эпоха освоения космоса с помощью пилотируемых полетов закончилась, поскольку все важные открытия осуществляются с помощью роботов.Кроме того, он назвал МКС (Международную космическую станцию) "пустой тратой времени" с точки зрения науки.По его словам, космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением "и изучают, кто у них там дырки просверливает". На это тратятся миллиарды долларов, а "научный выход – ноль", говорит Докучаев и добавляет, что человек в космосе сейчас уже "просто не нужен".По мнению сотрудника РАН, "человеческая космонавтика нужна, но только на частные деньги", а деньги налогоплательщиков государство "должно тратить на настоящую науку".