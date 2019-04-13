В Москве в возрасте 82 лет ушел из жизни режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Страхов.

В Москве в возрасте 82 лет ушел из жизни режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Страхов."Приносим соболезнования родным и близким Сергея Алексеевича", — сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Прощание с режиссером состоится по православному обряду 13 апреля в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе.Дебютный фильм Сергея Страхова "Я и Мы" вышел на экраны в 1966 году. Среди других картин режиссера "Осень тбилисских балконов", "Есенин в Грузии", "Метаморфозы", "Про белого бычка", "Пробы на Россети", "Воспоминание о гордом льве", "Дружба народов, миф или реальность".Страхов также работал на телеканале "Культура". Среди его телевизионных работ особенно известны "Павел Флоренский — путь к истине", "Платье для короля", "Автора!".Одним из последних фильмов Страхова стала документальная картина "Страна Данелия" о творческом пути режиссера Георгия Данелии.