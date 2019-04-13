Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила автотюнинга, распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила автотюнинга, распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.До этого порядка внесения изменений в конструкцию машин не было, и процесс для владельцев машин был сложным и дорогостоящим, отмечается в пояснительной записке к документу.Теперь же правила регламентированы, стали прозрачнее и понятнее.Изменить свой автомобиль можно будет только после разрешения в ГИБДД, для получения которого потребуется ряд документов – они прописаны в правилах. После тюнинга машину нужно показать Госавтоинспекции еще раз, после чего получить свидетельство, что все изменения внесены законно.Отказать в тюнинге могут, если в ходе изменений был уничтожен идентификационный номер, увеличена максимальная масса, заменен кузов или кабина.