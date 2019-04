Представители австралийской телекомпании Foxtel, которая транслирует Игру престолов открыло близ Сиднея кладбище с могилами погибших героев шоу. Туристы могут полюбоваться на усыпальницы Кхала Дрого, Мизинца, Рамси Болтона, Ходора, Тайвина Ланнистера и многих других.

Представители австралийской телекомпании Foxtel, которая транслирует "Игру престолов" открыло близ Сиднея кладбище с могилами погибших героев шоу. Туристы могут полюбоваться на усыпальницы Кхала Дрого, Мизинца, Рамси Болтона, Ходора, Тайвина Ланнистера и многих других.Кроме того, на необычном кладбище есть и семейные склепы. В одном из них захоронены Нэд Старк, его жена Кейтилин, а также Рикон, Робб и его супруга Талиса.Посмотреть эту публикацию в InstagramCome and pay your respects at Foxtel's Grave of Thrones. This weekend only | Fearnley Grounds, Centennial Park #GoTFoxtelПубликация от Foxtel (@foxtel) 11 Апр 2019 в 9:36 PDTКладбище будет открыто до 14 апреля включительно.Финальный сезон "Игры престолов" стартует уже 14 апреля. В России премьера состоится на онлайн-сервисе Amediateka.