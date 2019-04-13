Павел Пятницкий не замруководителя Общественной наблюдательной комиссии, а всего лишь ее член, сообщил ответственный секретарь организации Иван Мельников.

Павел Пятницкий не замруководителя Общественной наблюдательной комиссии, а всего лишь ее член, сообщил ответственный секретарь организации Иван Мельников.Ранее сообщалось, что на Цветном бульваре в Москве неизвестный из салона "Форда" выстрелил из пистолета несколько раз. Прибывшая полиция на месте происшествия обнаружила гильзы и машину.35-летнего Пятницкого задержали и установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о хулиганстве.Руководитель Общественной наблюдательной комиссии Вадим Горшенин заявил, что полномочия Пятницкого приостановлены, этическая комиссия даст оценку его действиям, передает ТАСС. Кроме того, Горшенин возмущен, что в протоколе Пятницкий указал родом своих занятий членство в организации.