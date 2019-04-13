В Центре профессиональной подготовки Главного управления МВД России по г. Москве 12 апреля состоялся выпуск молодых специалистов...

В Центре профессиональной подготовки Главного управления МВД России по г. Москве 12 апреля состоялся выпуск молодых специалистов.Под звуки оркестра Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве прошла торжественная церемония открытия мероприятия. После вноса флага Российской Федерации выпускникам были вручены свидетельства. Слушателям, успешно прошедшим обучение и принимавшим активное участие в общественной жизни Центра, была объявлена благодарность правами начальника ГУ МВД России по г. Москве.Завершилась церемония торжественным маршем, выпускники прошли строевым шагом к руководителям комплектующих подразделений.