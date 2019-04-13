В Калининграде собрались участники финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, передает каналРоссия 24. Он будет проходить на площадке Балтийского федерального университета имени Канта.

В Калининграде собрались участники финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, передает канал"Россия 24". Он будет проходить на площадке Балтийского федерального университета имени Канта.Приехали более 250 старшеклассников из 72-х регионов страны. В первый день они пообщались с известным драматургом, режиссером и актером Евгением Гришковцом.Интеллектуальные состязания начнутся завтра. Ребятам в том числе предстоит написать сочинение в определенном жанре, проявить культурно-историческую эрудицию и выполнить задания, связанные со знанием классических произведений.