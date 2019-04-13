В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра. Никто из людей не пострадал.

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра. Никто из людей не пострадал.Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, сообщение о возгорании поступило в пожарную службу после полуночи 12 апреля. Приехавшие на место огнеборцы обнаружили, что второй этаж и крыша охвачены пламенем. Вскоре обрушились стены здания. Причины пожара пока неизвестны, ведется расследование инцидента.Это не единственное чрезвычайное происшествие, которое произошло с украинскими учреждениями за рубежом. Так, посольство Украины в Лондоне сообщило в субботу, что служебную машину украинского посла намеренно протаранил неизвестный. Сотрудники посольства вызвали полицию, но несмотря на ее действия, злоумышленник врезался снова и повредил несколько машин. Злоумышленника задержали, но мотивы его поступка пока не известны.