Со сцены для гостей прозвучали песни о любви, семейной гармонии, доброте, дружбе и духовно-патриотических ценностях...

В ГЦКЗ «Россия» в Лужниках состоялся творческий концерт «Московские полицейские – москвичам!», в котором приняли участие победители смотра-конкурса музыкального творчества среди сотрудников полиции, ветеранов органов внутренних дел столичного главка и членов их семей.Гости мероприятия смогли увидеть «ожившую» историю: их ожидал ряд служебных ретроавтомобилей, на которых несколько десятилетий назад несли службу сотрудники милиции и которые до сих пор бережно хранятся в автопарке УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве для подобных праздничных случаев. Гостей встречали курсанты Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя в форменном обмундировании сотрудников органов внутренних дел.На концерте присутствовали заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец и начальник культурного центра Главного управления МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко.Со сцены прозвучали песни о любви, семейной гармонии, доброте, дружбе и духовно-патриотических ценностях. Особенно было отмечено выступление коллектива художественной самодеятельности 2-го оперативного полка полиции столичного главка, который стал обладателем Гран-при смотра художественной самодеятельности.Данное мероприятие направлено на укрепление доверия и взаимопонимания между сотрудниками полиции и москвичами. Свою историю конкурс художественной самодеятельности ведет с 2004 года. Концерты проводились в театре Эстрады и Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках. В апреле 2011 года впервые гала-концерт победителей художественной самодеятельности среди сотрудников, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей был проведен для жителей и гостей столицы. Теперь это стало доброй традицией, которую очень полюбили жители столицы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве