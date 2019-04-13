В Государственном музее истории космонавтики имени К.Э.Циолковского вернули к жизни макет станции Салют-6. Больше года экспонат стоял и не работал. Теперь загадочный космический корабль с куклами-космонавты внутри вновь ожил для посетителей музея.

В Государственном музее истории космонавтики имени К.Э.Циолковского вернули к жизни макет станции "Салют-6". Больше года экспонат стоял и не работал. Теперь загадочный космический корабль с куклами-космонавты внутри вновь ожил для посетителей музея.Как уточняет ГТРК "Калуга", специалисты оснастили корабль новыми функциями: можно создавать разные экскурсионные программы — для школьников, для профессионалов и для любителей. Переработана вся электроника, лампочки, освещающие пространство и подсвечивающие пульт управления, привели в порядок и электромеханику.Обитателям макета сделали новые костюмы. Куклы-космонавты на борту демонстрируют физические упражнения, тренируются на беговой дорожке и перемещаются из отсека в отсек. Один даже работает за пультом управления. Авторы проекта постарались максимально сохранить обстановку того времени на корабле - поэтому здесь имеется карандаш на веревочке и видеокамера, прикрепленная к стене.Пока идет этап подготовки, все части макета открыты. Когда работы завершатся, корпус закроют стеклом и смотреть на действо внутри корабля можно будет лишь под одним углом. Но менее интересным от этого макет не станет, ведь он — копия того самого "Салюта" номер шесть, который работал в космосе.